A CMTV não pára de fazer história e, em agosto, voltou a bater todos os recordes. O canal do Correio da Manhã registou o seu melhor mês de sempre com um share médio de 5,93%, de acordo com os dados divulgados pela GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal. Contas feitas, a CMTV tem mais audiência do que a soma dos seus principais concorrentes: a CNN Portugal obteve um share de 2,92%, a SIC Notícias alcançou 2,19% e a RTP 3 ficou-se pelos 0,67%.





CMTV atingiu uma audiência média a cada minuto do dia de 121 mil e 800 telespectadores. Já a CNN ficou-se pelos 60 mil, a SIC Notícias somou 45 mil e 100 e a RTP 3 no cabo 13 mil e 800.



Acrescente-se que o canal do CM, líder no mercado de informação do cabo, teve uma média de 2 milhões 696 mil contactos por dia, em agosto. O mês ficou marcado pelos incêndios, pelas consequências globais da guerra na Ucrânia, pelo drama do bebé de Chaves internado em coma no Hospital de São João, Porto, a descoberta das ossadas de Sandra Andrade, motorista desaparecida durante dois meses no Algarve, a detenção do casal de assaltantes portugueses em Espanha, as eleições em Angola e o regresso do futebol, entre outros acontecimentos.





Audiência da CMTV em 2022

Também no horário nobre, período de maior consumo de televisão e, consequentemente, de maior faturação publicitária, a CMTV garantiu o seu melhor resultado: conseguiu 5,57% de share nesta faixa horária, novamente mais do que os seus concorrentes juntos. A CNN Portugal obteve um share de 2,57%, a SIC Notícias alcançou 1,97% e a RTP 3 ficou-se pelos 0,61%.





A CMTV está presente em todas as plataformas de TV paga mas ainda não está na TDT.



Novos máximos ano após ano

Nascida em 2013, a CMTV (canal 8) - distribuída em todas as plataformas de televisão por subscrição (Meo, Nos, Nowo e Vodafone) - nunca parou de crescer nas audiências.



Líder na internet e em vendas em banca

A marca Correio da Manhã é também líder no online - entre os títulos de imprensa o site do CM é o mais lido - e no papel - com uma quota de mercado de 60,5% nos diários nacionais (dados da APCT).