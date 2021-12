Comic Con Lisboa com 40 mil participantes

O maior e mais conhecido evento de cultura pop do mundo está de regresso a Portugal já a partir de amanhã. Até domingo, a Altice Arena, em Lisboa, vai receber a Comic Con (nos últimos anos realizou-se em Oeiras), sendo a entrada feita mediante a apresentação de teste negativo à Covid.Apesar das restrições, e segundo Paulo Rocha Cardoso, CEO da Comic Con Portugal, são esperadas cerca de 40 mil pessoas para esta 7ª edição (o que contrasta com as 140 mil de 2019 - em 2020 o encontro não se realizou), sendo que 20% do público será estrangeiro, “assíduo em todas as edições”.