Comissão da Carteira Profissional de Jornalista investiga ‘Polígrafo’

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista revelou aoque está a "avaliar a situação" de Fernando Esteves, diretor do ‘Polígrafo’. O processo foi aberto após as notícias sobre o envolvimento do jornalista em atividades que levantam dúvidas sobre a compatibilidade com o exercício da profissão.No passado fim de semana, o ‘Sol’ noticiou que Esteves beneficiou há cerca de um ano de um ajuste direto do Hospital de Santa Maria para a elaboração de livros, no valor de quase 25 mil euros.Dias depois, o ‘Polígrafo’ publicou um ‘fact-checking’ do qual este hospital saía favorecido. O nome do jornalista faz também parte do processo Máfia do Sangue, por ser sócio de uma empresa que prestou serviços de consultoria aos arguidos Paulo Lalanda e Castro e Luís Cunha Ribeiro.