Copo de café do Starbucks surge em cima da mesa no 4º episódio de 'Guerra dos Tronos'

Os fãs da série 'Guerra dos Tronos continuam a acompanhar os episódios da oitava e última temporada com bastante entusiasmo. Os telespetadores de todo o mundo já habituaram a Internet a tornar alguns dos momentos mais divertidos da história em 'memes', que se acabam por tornar virais.

Como não podia deixar de ser, os fãs repararam numa falha de produção no último e quarto episódio transmitido pela HBO. Numa das cenas, um copo de café da cadeia de restauração Starbucks encontra-se pousado sobre a mesa de um banquete, mesmo em frente de Daenerys Targaryen, uma das personagens principais da trama.

Mais uma vez, os admiradores utilizaram as redes sociais, principalmente o Twitter, para mostrar que são atentos e para acusar a produção de ter cometido um descuido, uma vez que o objeto não se enquadra na época que o autor pretende representar.





