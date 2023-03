Correio da Manhã há 44 anos a informar Portugal

É já amanhã que oe aabrem as portas da sua redação aos leitores e telespectadores, uma iniciativa inédita que surge no âmbito das comemorações do 44.º Aniversário do jornal mais lido do País e da televisão com maior audiência no cabo. Será um dia para recordar, que pode ser seguido em permanência e na íntegra no CM Online (cmjornal.pt) e que terá ampla cobertura naA ‘Redação Aberta’ começa pelas 10h00 e termina pelas 18h00, com um momento musical assinado por António Zambujo. Ao longo do dia haverá intervenções de antigos e atuais diretores doe da, de administradores do grupo Cofina, do ministro da Cultura, do presidente da Câmara de Lisboa, do Presidente da República.Falar-se-á de uma história de sucesso, de momentos históricos, de jornalismo, de liberdade, de democracia. Connosco estarão leitores, estudantes, telespectadores, cronistas, colunistas e convidados especiais, como o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar e o presidente da ERC."O dia de ‘Redação Aberta’ procura valorizar, reforçar e homenagear a comunidade de leitores e telespectadores que nos acompanha neste projeto editorial", afirma Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto. Uma prática corrente em alguns países europeus, onde várias publicações com grande presença em todas as plataformas, papel, televisão e digital, têm vindo a desenvolver a ideia de jornalismo participativo e de funcionamento em comunidade.Neste caso, afirma Eduardo Dâmaso, o dia aberto na redação do projetovai decorrer sob o lema ‘Jornalismo, liberdade, democracia’, homenageando a importância da comunicação social na construção e reforço do Estado de Direito Democrático.