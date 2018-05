Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina leva a melhor na guerra de audiências com Fernando Mendes

Concurso da apresentadora da TVI tem mais 138 mil telespectadores do que ‘O Preço Certo’. SIC continua longe da concorrência.

Por Duarte Faria | 02:22

Desde que se estreou às 19h00, em março do ano passado, Cristina Ferreira não mais largou a liderança no horário. Com o seu ‘Apanha Se Puderes’, que apresenta ao lado de Pedro Teixeira, a apresentadora da TVI veio pôr fim ao reinado de Fernando Mendes e do ‘Preço Certo’ (na RTP 1), que eram líderes de audiências no período de acesso ao horário nobre há vários anos.



De acordo com os números disponibilizados pela GfK, só este ano o ‘Apanha Se Puderes’ soma uma audiência média de 839 500 telespectadores e 23% de share - ou seja, em cada 100 pessoas que veem televisão no período em que o formato é emitido, 23 optam por sintonizar a TVI. Já ‘O Preço Certo’ regista uma média de 700 900 telespectadores (19,1% de share).

Contas feitas, em 2018 Cristina Ferreira e Fernando Mendes estão separados por uma média de 138 600 espectadores. Ainda assim, menos do que a diferença com que fecharam as contas do ano passado (154 400 pessoas), o que se deve, sobretudo, à subida de ‘O Preço Certo’ nas audiências.



Ainda afastada da luta pelo horário está a SIC. O canal de Carnaxide estreou em setembro do ano passado uma nova aposta, depois de várias experiências que acabaram por se revelar um desastre. O formato de atualidade criminal ‘Linha Aberta com Hernâni Carvalho’ regista, este ano, uma audiência média de 468 100 telespectadores (12,6% de share): menos 371 400 espectadores do que a TVI e 232 800 do que a RTP 1.