São já 10 070 os portugueses que solicitaram à Google para remover conteúdos daquele motor de busca, ao abrigo do ‘direito ao esquecimento’, em vigor desde maio de 2014. De acordo com os dados do relatório de transparência da gigante tecnológica consultados pelo CM, este número corresponde a 37 617 mil URLs (endereços de rede) e foi contabilizado no dia 14 de agosto.









Ver comentários