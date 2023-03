Um conflito entre a cadeia televisiva Fox News e dois dos principais candidatos republicanos – o antigo Presidente Donald Trump e o governador do estado da Flórida, Ron DeSantis – está a pôr em causa os direitos dos jornalistas norte-americanos.



A Fox está a ser processada em 1,5 mil milhões de euros pelo fabricante de máquinas de votação Dominion Voting Systems, que argumenta que o canal emitiu repetidamente alegações de que a empresa teria ajudado a manipular as eleições contra Trump, apesar de muitos responsáveis da estação televisiva manifestarem em privado que as alegações são falsas.









