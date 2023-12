Mafalda Anjos, diretora da revista ‘Visão’ demitiu-se. Nas redes sociais a jornalista justifica a decisão "porque não estou alinhada com a estratégia do grupo, o que me impede de prosseguir com o projeto a que me propus", e acrescenta "quero fazer outras coisas - mais televisão, mais rádio, mais novos projetos".