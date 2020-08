Diretores da TVI em colisão por causa de Teresa Guilherme

Cristina Ferreira tomou a decisão de escolher Teresa Guilherme para apresentar a próxima edição do ‘Big Brother’ sem consultar ou informar Nuno Santos, diretor-geral da TVI, numa ação não autorizada por ele, que não caiu bem aos olhos do homem que foi capaz de seduzir Cláudio Ramos para trocar a SIC pela TVI, revelou o site Flash."Uma decisão profunda e estrutural como esta devia ter sido comunicada ao diretor-geral e não foi", explicou uma fonte do canal de Queluz de Baixo à publicação.A nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e o diretor-geral tinham estratégias diferentes para a próxima edição mas Cristina - que conta com o total apoio de Mário Ferreira, que desde maio detém 30% da Media Capital e negociou pessoalmente a sua contratação - acabou por levar a melhor.A nova ‘dama de ferro’ da TVI dispensou Cláudio Ramos, que junto dos anunciantes era apontado como o apresentador da edição do ‘Big Brother’ que estreia em setembro, tal como ojá noticiou, e foi buscar Teresa Guilherme.Cláudio Ramos, que terá um novo projeto em 2021, anunciou a estação, era uma aposta clara de Nuno Santos, que saiu derrotado nesta batalha. Otentou obter uma reação do diretor-geral da TVI e de Cristina Ferreira, mas não teve sucesso.Recorde-se que Cristina prepara-se também para se tornar acionista da Media Capital e administradora não executiva. Assume oficialmente funções a 1 de setembro.