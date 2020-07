Cristina Ferreira já dá ordens na TVI

Oficialmente só entra na TVI a 1 de setembro, mas Cristina Ferreira já tem gabinete em Queluz de Baixo e já está a revolucionar os conteúdos do canal. Ao que o CM apurou, no início da semana passada a nova diretora de Entretenimento e Ficção solicitou reuniões com responsáveis dos vários setores que tutela. Fê-lo sem a presença do novo diretor-geral, Nuno Santos, que se encontra de férias no Algarve desde a semana passada.









E já começou a tomar decisões: no ‘Você na TV!’ e nos formatos de grande entretenimento (como ‘Mental Samurai’ e ‘Big Brother’), mas também nas novelas, reuniu-se com responsáveis da produtora Plural e solicitou encontros com atores.

Com o apoio do empresário Mário Ferreira, que este ano adquiriu 30% da Media Capital e negociou a sua contratação, Cristina tem agora o poder que sempre ambicionou e o espaço que nunca lhe foi dado na SIC.





De resto, o último ano de convivência de Cristina com o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, foi tudo menos pacífica. De acordo com a ‘TV Mais’, a boa relação que mantinham em público nem sempre permanecia em privado porque Daniel nunca deu espaço a Cristina, que além de apresentadora era sua consultora, para opinar sobre os conteúdos da estação de Paço de Arcos.



Gostava de ter tido oportunidades que nunca lhe foram dadas. No entanto, a saída ‘abrupta’, a 17 de julho, apanhou a SIC de surpresa, que agora exige uma indemnização de 4 milhões de euros por quebra de contrato. Cristina deverá pagar - foi tudo negociado com Mário Ferreira.

‘Big Brother’ volta a 13 de setembro



A TVI já definiu a data de estreia de ‘Big Brother - A Revolução’, próxima temporada do reality show apresentado por Cláudio Ramos: 13 de setembro. Desta forma, o formato ficará em antena durante 16 semanas, terminando no fim de dezembro. O vencedor será conhecido numa gala especial na noite de Passagem de Ano. A equipa de apresentadores vai manter-se a mesma da atual edição: Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Mafalda Castro (as duas últimas responsáveis pelos diários). Os castings começam em breve.