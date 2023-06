CM.



Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing da Cofina, explica o primeiro passo a seguir para conseguir esta fantástica oferta: “Basta comprar o jornal ao sábado, domingo ou segunda-feira. No interior encontra uma caderneta fácil de identificar e, depois, durante a semana, é recortar os cinco selos que vêm publicados a partir de segunda-feira e colar na caderneta.”



Os selos começam a ser publicados sábado, 24 de junho, na penúltima página do CM. O primeiro jogo a chegar às mãos dos leitores é a ‘Batalha Naval’.



Nos próximos dias 24, 25 e 26 de julho será publicada a caderneta referente ao jogo já com dois selos cada uma. “O objetivo desta oferta é proporcionar aos mais pequenos e respetivas famílias momentos divertidos, sobretudo agora que se aproximam as férias de verão”, acrescenta Isabel Rodrigues.