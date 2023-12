Em luta direta durante quase uma hora, “Manhã CM” derrota Cristina e Cláudio na TVI

O programa "Manhã CM" desta sexta-feira, emitido entre as 9h25 e as 10h41, teve mais audiência no seu horário que o "Casa Feliz" da SIC e o "Dois às 10", de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, na TVI.O "Manhã CM" teve, no seu horário, 154 mil espectadores em média, o que corresponde a 14,3% de share.Nesse horário, a SIC generalista teve apenas 103 mil espectadores em média, com 9,6% de share, e a TVI ficou mais perto, com 125 mil espectadores, e 12,6% de share no confronto direto com o horário do "Manhã CM", apresentado por Duarte Siopa e Ágata Rodrigues.A vitória do formato daé tanto mais relevante quanto o programa "Dois às 10", na TVI generalista, com Cristina e Cláudio, começou às 9H54, pelo que ainda competiram diretamente durante quase uma hora, com vantagem para aJá o "Casa Feliz", da SIC, começou às 9H49, pelo que esteve em competição direta com adurante mais tempo, também com vantagem para o canal do "Correio da Manhã".Os resultados do formato da manhã são ainda mais impressionantes porque aemite apenas no cabo.No dia de ontem, avoltou a ter mais do triplo da audiência dos seus concorrentes diretos: aobteve 6,8% de share, contra 2,1% da CNN Portugal. A SIC Notícias ficou-se pelos 2%, também abaixo de um terço dalidera o mercado de informação nacional há 20 meses sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT. Os resultados são da responsabilidade da GFK.