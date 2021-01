Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) pronunciou-se esta quarta-feira sobre o caso de vigia a jornalistas por parte do Ministério Público (MP) e condenou a conduta grave que veio a público esta terça-feira sobre a perseguição a dois jornalistas da SÁBADO e, na altura, Correio da Manhã.A ERC pede ainda que a hierarquia do MP tome medidas para no futuro impedir quaisquer limitações à liberdade de imprensa e aos direitos dos jornalistas. Andrea Marques do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa ordenou e a PSP cumpriu: fazer vigilâncias a jornalistas . Os alvos da magistrada do Ministério Público foram dois: Carlos Rodrigues Lima, jornalista da SÁBADO, e Henrique Machado, ex-jornalista do Correio da Manhã, atualmente na TVI. Com tal diligência, segundo o processo, a procuradora quis saber com quem é que ambos os jornalistas contactavam no universo dos tribunais, apesar de a investigação em causa dizer só respeito a uma eventual violação do segredo de justiça no caso E-toupeira.