ERC aprova José Fragoso para diretor de programas da RTP1 e RTP Internacional

Jornalista fundador da TSF, já esteve na SIC e na TVI.

Por Lusa | 21:59

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer positivo à nomeação de José Fragoso para diretor de programas da RTP1 e RTP Internacional, disse à Lusa fonte oficial da empresa, esta sexta-feira.



A RTP recebeu o parecer da ERC, que é vinculativo.



Também a tutela conjunta - ministérios da Cultura e das Finanças - autorizaram a nomeação de José Fragoso para a direção de programas da RTP1 e RTP Internacional, de acordo com a mesma fonte.



José Fragoso, que assume funções na segunda-feira em regime de comissão de serviço, substitui Daniel Deusdado no cargo, sendo que este último sai da RTP.



O Conselho de Administração da RTP tinha nomeado José Fragoso no início deste mês.