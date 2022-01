Exclusivo com o CM: Coleção de cromos do Portugal de ontem e de hoje

Levou tempo a construir, mas é uma obra de engenharia notável, com mais de um século de existência, estando incluída na zona classificada como Património Mundial pela UNESCO desde 1996. Liga as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, separadas pelo rio Douro.A obra foi adjudicada em 21 de novembro de 1881 a uma empresa sediada na capital belga, Bruxelas, a Société Willebreck, que tinha como administrador Théophile Seyrig, um discípulo de Gustave Eiffel. Em 26 de maio de 1886 foram realizados os primeiros testes, sujeitando a estrutura a cargas de dois mil quilos por metro linear de viga. A 31 outubro de 1886 foi inaugurado o tabuleiro superior e, no ano seguinte, o tabuleiro inferior. Foi uma ponte com portagem, sendo cobrados cinco reis porpessoa. A portagem durou perto de 58 anos, até 1 de janeiro de 1944. Foi batizada com o nome de Luiz I, mas é conhecida por D. Luís I. Com um comprimento total de 385,25 m e um peso superior a três mil toneladas, a ponte ganhou uma nova vida em 2005, quando o tabuleiro superior passou a servir a Linha D do Metro do Porto. O tabuleiro inferior destina-se a peões e veículos automóveis. A D. Luís I tem sofrido diversas intervenções ao longo dos tempos. Atualmente, encontra-se encerrada ao trânsito, situação que se deve manter até ao último terço deste ano.Toda a estrutura da ponte de D. Luís é metálica e nela foram empregados cerca de três milhões e quarenta e cinco mil quilos de aço. Os dois tabuleiros distam entre si cerca de 50 metros. A ponte foi adjudicada pela quantia de 402 contos. Fazendo a conversão, dá cerca de 4020 euros. A portagem cobrada durante mais de 50 anos serviu para financiar o projeto. A obra é benzida por D. Américo, bispo do Porto à época.