Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook suspende centenas de aplicações

Rede social revelou que 200 aplicações poderão ter feito uso ilegítimo de dados dos seus utilizadores.

Por Duarte Faria | 02:38

Continuam a sentir-se os efeitos do escândalo (revelado em março) da fuga de informação de mais de 87 milhões de utilizadores do Facebook para a consultora Cambridge Analytica, que entretanto fechou portas.



A rede social de Mark Zuckerberg anunciou ontem ter suspendido cerca de 200 aplicações que tiveram acesso a "grande quantidades de informação" dos seus utilizadores. A medida surge na sequência das investigações levadas a cabo nas últimas semanas para saber que aplicações fizeram uso excessivo de dados. Já foram analisadas milhares de aplicações.



"Há muito trabalho a ser feito para encontrar todas as aplicações que possam ter usado mal os dados dos utilizadores do Facebook - e isso levará tempo", disse Ime Archibong, vice-presidente, responsável pelas parcerias de produtos do Facebook, não afastando a possibilidade de mais aplicações serem suspensas pela rede social nos próximos meses. "Temos grandes equipas de especialistas internos e externos a trabalhar muito para investigar essas aplicações o mais rápido possível", concluiu. Se se confirmar que estas aplicações fizeram uso ilegítimo de dados, as mesmas poderão deixar de ter acesso a informações do Facebook.



Recorde-se que o escândalo da fuga de dados do Facebook terá afetado 2,7 milhões de europeus (63 mil portugueses). Está previsto que Mark Zuckerberg seja ouvido no Parlamento Europeu este mês, mas a data ainda não foi anunciada.