Foi há uma semana que a morte de Pedro Lima chocou o país: a depressão, o desespero e o medo do fracasso

Foi há uma semana que a morte do ator Pedro Lima chocou o País. Uma das caras mais conhecidas dos portugueses pela várias participações televisivas que fez ao longo da vida, Pedro Lima deixou um vazio na vida de quem com ele privava, até mesmo através de um ecrã de televisão. O corpo do ator foi encontrado sem vida no dia 20 de junho, na Praia do Abano, em Cascais.O ator apresentava vários golpes na carótida (pescoço) e no abdómen. Terá desmaiado e caído ao mar. A causa da morte, sabe o, foi afogamento, o que significa que o ator ainda estava vivo quando caiu à água.A última noite de Pedro Lima foi passada em claro. O ator, de 49 anos, esteve toda a madrugada de sábado acordado, em casa, e pelas 07h00 saiu, em direção à praia do Abano, em Cascais, para aqueles que seriam os seus últimos momentos de vida. Dez minutos antes, tinha começado a enviar mensagens a um núcleo de pessoas próximas, entre os quais António Parente, dono da produtora SP, e um dos seus melhores amigos. O conteúdo não deixava margem para dúvidas: "Olhem pelos meus filhos", "Cuidem deles por mim", ou "Ajudem a minha família porque eu não vou cá estar", foram algumas das mensagens enviadas – no total mais de dez – aos mais próximos, a partir das 06h50.Com o seu estado psicológico a agravar-se nos últimos tempos, Pedro Lima teria recorrido, há cerca de um mês, a ajuda psiquiátrica, encontrando-se medicado. O ator tinha já um histórico depressivo grande, que era motivo de preocupação para a companheira, Anna Westerlund, que esteve sempre a seu lado.Além de ter sofrido um corte de 50 por cento no ordenado durante a pandemia [de seis para três mil euros], Pedro Lima acusava também o facto de ter perdido vários trabalhos extra, na moda, que o ajudavam a fazer face aos encargos. Esta situação contribuia para o estado de "sufoco financeiro" no qual a família vivia nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses, e que se intensificou ainda mais com a morte do ator, o principal sustento da mulher e dos cinco filhos.Pedro Lima foi encontrado morto no sábado, dia 20. Na sexta-feira, dia 19, esteve a gravar cenas da nova novela da TVI, ‘Amar Demais’, em que interpretava Gabriel Macedo, um político corrupto que mantinha um caso secreto com Vanda (Fernanda Serrano). O ator, que partilhava constantemente momentos do seu quotidiano nas redes sociais, fez a sua última publicação no dia 18, com uma foto em que surge na praia com a sua prancha de surf.Com apenas um ano, Pedro Lima viajou de Luanda, Angola, para Portugal, para ser criado pela avó. Uma mudança na vida do ator que deixou marcas na sua infância. "Hoje, depois de alguma terapia, sei que aquela viagem para longe da minha mãe configura um abandono que marcou muito a minha relação com as mulheres até uma certa idade", escreveu o ator numa publicação nas redes sociais, em que ressalvou todo o amor e carinho que sentiu por parte da avó que foi desde sempre o seu principal apoio.Pedro Lima estava a construir uma casa de raiz em Cascais. Durante uma visita à obra, o ator partilhou o momento com os fãs nas redes sociais, referindo que teve de "fazer ajustes" no projeto para se "adaptar às novas circunstâncias".