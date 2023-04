Formatos da CMTV batem Jornal da Noite da SIC e Jornal Nacional da TVI

A CMTV colocou, esta sexta-feira, um formato acima do Jornal da Noite da SIC, e dois à frente do Jornal Nacional da TVI.

No top-5 do consumo televisivo absoluto de sexta-feira santa, dois programas são da CMTV, um canal emitido apenas nas plataformas de cabo.

Duelo Final, com uma audiência média de 7,7%, correspondentes a 731 mil espectadores, ficou à frente do principal noticiário da SIC, que registou uma audiência média inferior, de 7,2%. Jogadas Decisivas, outro programa da CMTV, registou 7% de audiência média. Ambos os formatos de acompanhamento do clássico desta sexta-feira, na CMTV, derrotaram o Telejornal, da RTP-1, com 6,4% de audiência média, e o Jornal Nacional da TVI generalista, que marcou apenas 6,1% de audiência média.

Na média geral do dia, a CMTV registou um share de 6,9%, mais do dobro do seu concorrente CNN, com 3%. A SIC notícias registou um share médio diário de 1,8%.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas aa plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.