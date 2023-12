O Presidente da República afirma que está a acompanhar o “momento muito difícil” da Global Media. Marcelo Rebelo de Sousa disse, este domingo, que abordou o assunto com Pedro Adão e Silva. “Ainda ontem [sábado] estive com o senhor ministro da Cultura, que me disse que ia haver audições na Assembleia da República pedidas pelos deputados e que ele próprio está a acompanhar a situação”, referiu.









Entretanto, em dois dias, foram angariados mais de 6 mil euros - doados por jornalistas de todo o País - para ajudar a pagar os salários em atraso dos trabalhadores a recibos verdes do ‘JN’ e outras publicações do grupo.