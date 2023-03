"Gostava de viver num bairro normal": Crianças relatam mundo da droga na Pasteleira e no Pinheiro Torres

São crianças, têm 12 e 13 anos. Moram na Pasteleira e no Pinheiro Torres, no Porto, sabem de cor a linguagem da droga. Sonhavam estar num sítio diferente, crescer como outras crianças. "Gostava de viver num bairro normal", diz ‘João’, nome fictício, do alto dos seus 12 anos.Este menino mora na Pasteleira Nova. No coração da droga, no centro do furacão. "Vejo pessoas a injetarem-se, vejo a polícia chegar e a partir tudo. Já tive rusgas no meu prédio." À pergunta ‘do que tem mais medo?’ é rápido a responder: "Dos tiros. De quando vejo armas."É assim o bairro da droga, é assim que se aprende, muito cedo, a linguagem do tráfico. "Sei que há uns que ficam a ver se vem a polícia. Gritam quando os veem e os outros fogem", explica-nos.Outra menina continua os relatos. Mora também ali perto, às vezes passa a pé na Pasteleira para chegar ao ATL. "Tive um tio que morreu por causa disso. Claro que tenho medo. Medo de um dia querer experimentar."Esta adolescente fala-nos ainda do que já vivenciou. Dos palavrões que ouve na rua, das lutas entre os consumidores apenas pela batalha do espaço. "Já não ligamos, fugimos. A minha mãe diz-me para me afastar. Para sair rápido dali."No Centro Social da Paróquia da Nossa Senhora da Ajuda, as crianças são acompanhadas. "Muitos vêm de autocarro de escolas muito perto porque os pais não querem que andem sozinhos na rua. O que temos são crianças que desde muito cedo convivem com coisas que nem deviam conhecer", lamenta Sara Cerqueira, diretora técnica da instituição.Esta quinta-feira, no Rivoli, entre as 11h30 e as 13 horas, o fenómeno da droga será discutido. Numa conferência organizada pelo CM/CMTV e Câmara do Porto, cuja entrada é livre, o objetivo será procurar soluções para o que se vive em Lordelo do Ouro e na Foz do Porto. Estará presente Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e os responsáveis das autoridades policiais. O juiz Pedro Miguel Vieira, do TIC do Porto, irá também marcar presença. "Somos reféns do tráfico. Não podemos sair à rua, não temos liberdade nas nossas casas", diz aouma moradora do Bairro Marechal Gomes da Costa.