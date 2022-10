‘Grande Jornal’ estreia com José Carlos Castro à hora de almoço

José Carlos Castro é o rosto da edição da hora de almoço do ‘Grande Jornal’, que estreia esta terça-feira na, às 12h53. Com uma imagem e grafismo renovados, o novo noticiário do canal dosurge ainda mais apelativo para os telespectadores, mantendo o mesmo rigor e independência.“Este é mais um passo na consolidação da CMTV no cabo”, afirma José Carlos Castro sobre o novo formato de informação, cuja edição da noite é apresentada por Pedro Mourinho (estreou esta segunda-feira). Aos fins de semana, o ‘Grande Jornal’ será conduzido pela jornalista Daniela Polónia.