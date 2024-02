O grupo de quatro empresários encabeçado por Diogo Freitas, dono da fabricante das icónicas bolachas belgas, de Ponte de Lima, firmou a aquisição do JN, TSF, O Jogo, Volta ao Mundo, Evasões, Notícias Magazine, JN História e a Rádio Comercial dos Açores, deixando nas mãos dos acionista do Global Media Group o destino de outras marcas como o DN e o Açoriano Oriental, sabe o Negócios.



Também ao abrigo do memorando de entendimento assinado por Diogo Freitas e os seus três parceiros (duas empresas do Porto e uma de Lisboa), esta sexta-feira, 2 de fevereiro, com Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro, que, em conjunto, detêm 74,45% do Global Media Group (GMG), "está previsto o pagamento dos salários até ao dia 7 de fevereiro, estando a ser avaliados mecanismos para a regularização do subsídio de Natal", avançam estes acionistas, em comunicado.

Em atualização