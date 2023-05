Histórico: Grande Jornal da CMTV derrota Jornal da Noite da SIC e Jornal Nacional da TVI

O noticiário de horário nobre da CMTV derrotou os concorrentes da SIC e da TVI generalistas.

Com efeito, o Grande Jornal da CMTV obteve no sábado uma audiência média de 6,1%, com 11,7% de share, muito à frente do "Jornal Nacional", da TVI, que obteve apenas 4,8%, com 10,3% de share, e do "Jornal da Noite", da SIC, com 4,6% de audiência média e 9,8% de share. Também o "Telejornal" da RTP, que derrotou os concorrentes da SIC e da TVI, perdeu para o "Grande Jornal da CMTV, programa que durou 1 hora e 40 minutos.

Em quarto ligar aparece o "Preço Certo", da RRP-1, que foi o primeiro programa no top que não era emitido pela CMTV, logo seguido do "Primeiro Jornal", da SIC.

No top 10 ainda há mais dois programas da CMTV: Golos- primeira parte, que surge na sexta posição, e "Grande Jornal", na oitava.

No período entre as 19 e as 24 horas, período de maior audiência e investimento publicitário, a CMTV obteve no sábado um share de 11,2%, contra 7,9% da SIC. Se limitarmos a análise ao período entre as 20 e as 24 horas, a vantagem da CMTV mantém-se, com 8,9% de share, contra 8,3% da SIC generalista.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

A CMTV está no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda na TDT.