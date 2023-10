As novidades na antena da CMTV não param, no seguimento do reforço na informação da estação. Assim, a partir de segunda-feira, dia 23, o canal do Correio da Manhã tem mais um noticiário à hora do almoço. Emitido entre as 13h30 e as 15h00, ‘Mais CM’ será conduzido pelo jornalista João Ferreira e terá como enfoque as reportagens e os diretos.









Antes, às 12h00, o ‘Grande Jornal da Tarde’ continuará a destacar as notícias que estão a marcar a atualidade nacional e internacional, mantendo o seu foco na análise e na opinião.