O programa ‘Rua Segura’, da CMTV, vai ter mais tempo de antena, passando a estar no ar, de segunda a sexta-feira, durante uma hora e meia, entre as 15h00 e as 16h30.





CMTV. “O ‘Rua Segura’ cresce, à semelhança do ‘Direto CM’ [exibido logo a seguir, das 16h40 às 17h20], garantindo ainda maior intensidade informativa nas tardes da CMTV. Esta decisão está em linha com a crescente procura dos telespectadores pelo nosso rigor e agilidade na informação. O crescimento destes dois formatos vai reforçar o compromisso de proximidade da CMTV para com os seus telespectadores.”



Com reportagens, diretos e vários convidados em estúdio (Rui Pereira, Carlos Anjos, Manuel Rodrigues e Paulo Sargento, entre outros, são comentadores residentes), 'Rua Segura' é um programa diário que relata e analisa a atualidade no âmbito da criminalidade. "Esta alteração vai permitir um reforço na informação de temas de segurança e da reportagem em direto de todas as notícias relevantes", explica Paulo Oliveira Lima, diretor executivo da

Conduzido por Janete Frazão, ‘Rua Segura’ é um sucesso de audiências desde o arranque da CMTV, já lá vão quase 10 anos. “Acredito que esta alteração será recebida com agrado pelos telespectadores da CMTV e do ‘Rua Segura’”, garante a jornalista. “No caso do ‘Rua Segura’, há um público fiel, que nos procura para ver informação mais específica e que sabe que ali a encontra sempre àquela hora. É quase um ritual. Agora, terão o mesmo formato, com o mesmo rigor informativo e uma hora extra. Vai ser fantástico. Estamos muito entusiasmados”, frisa Janete Frazão. Mudanças na tarde do canal do CM arrancam já esta semana.