A CMTV terá a partir de amanhã um novo bloco informativo. O ‘Jornal da Meia-Noite’ será apresentado pela jornalista Ângela Gonçalves Marques, todos os dias, a partir das 00h30.





“É um novo espaço de cobertura intensiva, com diretos, com reportagens, um espaço de tratamento e análise das informações e exclusivos com a marca do Correio da Manhã”, explica Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo da CMTV e diretor-adjunto do Correio da Manhã. A intenção é estar mais próximo dos telespectadores. “Permitir que o público possa ver, a essa hora, diretos de qualquer ponto do País, reportagens, tudo o que constitui a nossa marca”, frisa.