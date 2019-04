Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Mota sobre cenas de sexo: “A Mariana não se chateia”

Namorada não se incomoda com cenas de sexo com homens e mulheres em "Alguém Perdeu".

Por Patrícia Correia Branco | 10:12

João Mota tem um dos papéis mais polémicos na novela da CMTV, ‘Alguém Perdeu’.



O ator, que veste a pele de Sérgio ‘Bomba’, conta ao CM que se sente confortável nas cenas de sexo mais ousadas - tanto com homens, como com mulheres - e que ainda não sentiu na pele o preconceito do público.



"Sempre que me abordam na rua é para me darem os parabéns. Ainda não recebi nenhuma mensagem negativa por ele ser prostituto ou por ir para a cama com homens", começa por contar.



Questionado sobre a reação da família às cenas gay que tem protagonizado com Almeno Gonçalves (o juiz Eduardo, na novela), João Mota é perentório.



"A minha mãe ficou ‘na boa’, não lhe faz confusão nenhuma. E a Mariana [Monteiro, namorada] também não se chateia. Até nos rimos quando estamos a ver a novela", afirma.