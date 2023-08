Jornal 'A Bola' despede 60 dos 150 trabalhadores

Os novos donos do jornal 'A Bola' estão a avançar com um processo de rescisões que poderá afetar 60 dos 150 trabalhadores da empresa.Segundo adiantou Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, a gestão do Ringier Sports Media Group, que comprou a publicação recentemente, está a "chamar imensas pessoas e a apresentar propostas que os trabalhadores estão a considerar baixas".O dirigente sindical, que também trabalha na publicação, aconselha os visados pelas rescisões a procurar aconselhamento jurídico, apontando que há pessoas "com mais de 20 anos ou 40 anos de casa" a serem chamadas às reuniões.