O caso do recrutamento, através das redes sociais, de jornalistas para escreverem notícias sensacionalistas sobre a pandemia de Covid-19, voltou esta terça-feira a ser discutido no Parlamento, a pedido do PCP.Desta vez foram ouvidos a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e os jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé, que denunciaram a situação.