José Eduardo Moniz renova contrato até 2022 por 25 mil/mês

José Eduardo Moniz renovou o contrato de consultor para a Ficção e Entretenimento com a TVI até 2022. O CM sabe que o acordo foi assinado no final do consulado da administradora-delegada da Media Capital, Rosa Cullell, que deixou o cargo em julho. "Sim, é verdade. A Rosa apreciava o trabalho do Zé Eduardo, em quem se apoiava imenso, nas suas opiniões e ideias, e ele assinou por mais três anos", conta fonte da estaçã...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />