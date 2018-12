Jornalista da TVI celebrou o seu 58.º aniversário e deixou uma reflexão na sua página do Instagram.

09:59

A jornalista da TVI, Judite Sousa, celebrou este domingo o seu 58.º aniversário e deixou uma reflexão na sua página oficial de Instagram, sublinhando que "todos têm problemas"."Todos temos os nossos problemas mas nem todos os problemas são iguais. Vamos pensar nisto a sério e chegaremos à conclusão que determinadas pessoas, que decidem viver, tornam-se muralhas de aço do ponto de vista psicológico e comportamental", começou por dizer a jornalista, numa publicação em que mostra apenas uma fotografia do seu rosto.Judite Sousa refletiu ainda, criticando as notícias falsas: "Não há nada a perder quando já se perdeu o que havia de mais importante. Fake news é tempo perdido", disse.