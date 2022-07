Vai arrancar no final do ano o julgamento do processo que a SIC moveu contra a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, e no qual o canal de Paço de Arcos reclama o pagamento de uma indemnização de 20 milhões de euros, por incumprimento de contrato.



Recorde-se que a saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi anunciado que iria regressar à TVI em setembro desse mesmo ano, para assumir um cargo de direção e tornar-se acionista da Media Capital, o que provocou um verdadeiro ‘terramoto’ no meio televisivo.









