Morreu criador de ‘Willy Fog’ e ‘Dartacão’

O produtor de televisão espanhol Claudio Biern Boyd, criador de alguns dos desenhos animados mais famosos do Mundo, como ‘Dartacão e os Três Moscãoteiros’ e ‘A Volta ao Mundo de Willy Fog’, morreu no passado domingo. Tinha 82 anos.





Conhecido como o ‘Walt Disney espanhol’, Claudio Biern Boyd fundou as produtoras audiovisuais BRB Internacional e Apolo Films, com as quais deu vida a vários desenhos animados que marcaram as crianças da década de 1980. Recebeu mais de 40 galardões ao longo da sua carreira, como o Prémio Talento Extraordinário da Academia de Televisão (2017) ou a Medalha de Trabajo President Macià de la Generalitat de Cataluña (2011).