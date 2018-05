Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mudança de casa da SIC já começou

Canal de Pinto Balsemão vai passar a emitir a partir de Paço de Arcos.

Por Duarte Faria | 01:30

Os históricos estúdios da SIC em Carnaxide, a partir dos quais a estação emite desde a sua fundação, em outubro de 1992, deverão ficar vazios até ao final deste ano. Já teve início a transferência de vários departamentos do canal – que foi a primeira estação de televisão portuguesa de caráter privado – para o edifício de S. Francisco de Sales, em Paço de Arcos.



É neste espaço que ficarão concentradas todas as operações da Impresa, dona da SIC e do ‘Expresso’ – o mesmo edifício que alberga também as redações do antigo portefólio de revistas do grupo de Francisco Pinto Balsemão, entretanto vendido à Trust in News, de Luís Delgado.



Apenas os estúdios dos programas de day time (‘Queridas Manhãs’ e ‘Juntos à Tarde’) devem continuar em Carnaxide, no Parque Holanda, um espaço situado em frente à atual sede da SIC – Sociedade Independente de Comunicação.



Nos últimos meses, o edifício de S. Francisco de Sales foi sujeito a várias obras de ampliação e de adaptação, destinadas a preparar o espaço para receber o canal de televisão, o que terá implicado um investimento superior a 10 milhões de euros.



De lembrar que, em 2016, a Impresa investiu 6,627 milhões de euros para antecipar o pagamento do "contrato de locação financeira" relativo ao edifício de Paço de Arcos, dando, desta forma, o pontapé de saída no projeto de concentração de instalações.