O verão, tempo de festas e romarias de norte a sul do País, é também a época em que as autarquias mais estão dispostas a abrir os cordões à bolsa para a contratação de espetáculos e artistas. Consequentemente, a época do estio traz maior bonança para quem vive das artes, pois permite compensar os meses de ‘vacas magras’ no inverno, sobretudo nesta fase em que o setor ainda recupera dos últimos dois anos, em que esteve quase parado por causa da pandemia da Covid-19.









Ver comentários