Casados no 'Paraíso' estreou no passado domingo. Como acha que o público vai reagir ao desenrolar do programa?



Acho que o publico vai querer acompanhar estas pessoas que não se conhecem e que de repente vão ficar a viver juntas numa ilha deserta, isolados de tudo e de todos e ao mesmo tempo vão ver surgir histórias de companheirismo, de amor e de cumplicidade em que as pessoas vão revelando características que até elas próprias desconheciam.









