Ana Afonso e João Melo estão separados. Aquela que já é considerada a Pamela Anderson portuguesa – por causa do papel de “Palmira”, nadadora--salvadora da novela "O Teu Olhar", a telenovela que a TVI estreia no próximo dia 4 de Agosto –, e o marido (apresentador, cantor, ex-BB) decidiram acabar com uma relação que já durava há quatro anos e da qual nasceu Beatriz, de três.