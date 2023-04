“Noite das Estrelas” lidera e bate o seu próprio recorde

O programa "Noite das Estrelas", na CMTV, obteve o melhor resultado desde a sua estreia.No horário a que é emitido, o formato apresentado por Maya e Rui Oliveira registou ontem uma audiência média de 72.600 espectadores, equivalentes a 4,5% de share.O programa "Noite das Estrelas", ultrapassou novamente a RTP 1, e manteve liderança do horário face ao canal CNN e à SIC Notícias.No mesmo horário do programa que junta Teresa Guilherme, Daniel Nascimento, Adriano Martins e Quintino Aires como comentadores, o canal CNN emitia a "Meia Noite", com 3,1% de share, enquanto a SIC Notícias, com "Jornal da Meia Noite", registou 1,4% de share.No dia, a CMTV voltou a liderar o cabo, com um share médio de 4,9%. A CNN obteve 3% e a Sic noticias 1,6% de share.A CMTV é líder há 312 dias sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.