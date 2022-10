‘Notícias CM’ e mais dois formatos da CMTV ganham ao ‘Telejornal’ da RTP1

A CMTV liderou as audiências no cabo esta terça-feira, colocando nove programas entre os dez mais vistos do cabo. O ‘Noticias CM’ das 22h, ‘Jogadas decisivas’ e ‘Duelo final PSG – Benfica’ foram os mais vistos do dia ultrapassando, inclusive, o Telejornal da RTP1.

O ‘Notícias CM’ conduzido por Ângela Gonçalves Marques obteve 10,6% de share, com uma média de 550 mil espetadores enquanto o Telejornal da RTP1 ficou nos 9,3% com cerca de 490 mil espetadores a cada minuto.

‘Jogadas Decisivas’ e ‘Duelo Final’, com Pedro Carreira, reuniram a preferência de 12% e 11,4% dos espetadores, respetivamente. O primeiro formato foi visto por uma média de 610 mil pessoas tornando-se no programa mais visto do dia.

No dia, a CMTV voltou a ser o canal mais visto do cabo com 6,6% de share e uma média de 122 mil espectadores a cada minuto. Este resultado é superior aos 3,4% de share alcançados pelo canal CNN, os 2% registados pela SIC notícias e os 0,8% obtidos pela RTP3.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, responsável pela medição de audiências.