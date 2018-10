Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’ chega em 2019

Negociações entre Ljumobir Stanisic e a TVI estão avançadas.

Por Duarte Faria | 08:07

Está praticamente fechado: ‘Pesadelo na Cozinha’ vai ganhar uma terceira temporada em 2019. As negociações entre a TVI e Ljubomir Stanisic decorrem há várias semanas e o formato, que é um sucesso de audiências aos domingos à noite, deverá ter novos episódios no segundo semestre do próximo ano.



Após o fim da atual temporada, o chef vai dedicar-se ao seu novo restaurante mas, em 2019, muito provavelmente no verão (tal como aconteceu este ano), estará disponível para filmar mais capítulos do programa que ajuda restaurantes em apuros.



As negociações para esta terceira temporada estão a decorrer de forma muito mais célere do que aconteceu aquando da produção da segunda época do programa. Na altura, recorde-se, a continuação de ‘Pesadelo na Cozinha’ esteve mesmo em risco, uma vez que Ljubomir Stanisic se mostrou durante muito tempo indisponível para regressar ao pequeno ecrã.



No próximo domingo, ‘Pesadelo na Cozinha’ regressa com um novo episódio, desta feita no restaurante Stop Tir, em Vilar Formoso. A localidade é ponto de passagem diário de milhares de pessoas que se dirigem a Espanha ou regressam a Portugal. É, portanto, e à partida, uma zona privilegiada para montar um negócio de restauração.



No caso do Stop Tir, o espaço foi adquirido há quatro anos pelo ex-camionista Pedro. Mas o negócio não corre bem. Sem formação ou experiência na área, Pedro e a equipa conseguem identificar os problemas, mas não os conseguem resolver. Essa será a tarefa de Ljubomir Stanisic, que rapidamente diagnostica que está tudo errado. O chefe nem sabe por onde começar... mas, no fim, encontra uma solução para o problema.



Nas redes sociais, o restaurante recebe alguns elogios. "Boa comida e preços em conta. Vou voltar outra vez", escreveu um cliente. Mas há também descrições de pessoas que não ficaram agradados com a experiência. "Restaurante péssimo. Acabo de sair de lá. Peço uma cadeira para o meu bebé, estava com extrema sujidade. Logo à entrada (já no interior) um indivíduo a fumar, quando não é permitido. Restaurante sujo! Horrível.Para não mais voltar", pode ler-se nas contas do Stop Tir.



Este é o quinto episódio da atual temporada, que tal como em 2017, tem arrasado a concorrência aos domingos à noite. No passado domingo, o formato de Ljubomir foi visto por uma média de 1 235 000 telespectadores (27,2% de share), de acordo com os números da GfK.



À mesma hora, ‘Terra Nossa’, da SIC, ficou-se pelos 995 400 espectadores (20,4%), enquanto ‘The Voice’, RTP 1, não foi além de 850 200 espectadores (18,3%).