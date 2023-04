'Noite das Estrelas' líder na estreia

O programa 'Noite das Estrelas', da, estreou esta segunda-feira a liderar. O formato apresentado por Maya e Rui Oliveira, que vai para o ar depois da meia noite e meia, registou 4,4% de share. No horário, o canal CNN emitia a "Meia Noite", que marcou 4% de share, enquanto a SIC Notícias, com "Jornal da Meia Noite, registou 1,5% de share.No dia, avoltou a liderar o cabo, com um share médio de 5,6%. Aobteve mais audiência que os seus concorrentes juntos - CNN teve 2,7%, e a SIC noticias 2,3%.é líder há 310 dias sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.