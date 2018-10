Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto Media mantém contas no vermelho

Empresa que gere o Porto Canal fechou o exercício de 2017/18 com um prejuízo de 912 mil euros.

Por Hugo Real | 01:30

As empresas de media detidas pela FC Porto SAD melhoraram os seus resultados na última temporada. Contudo, os números finais continuam a mostrar que as contas estão no vermelho.



De julho do ano passado a junho deste ano, a FC Porto Media (que controla o Porto Canal e é detida em 98,8% pela SAD dos dragões) obteve um prejuízo de 912 mil euros. Ainda assim, uma melhoria substancial face ao período homólogo, quando o resultado tinha sido negativo em 2,571 milhões. Para tal contribuíram o aumento de 3,7% nas receitas, que atingiram os 6,964 milhões, e a diminuição de 16,1% nos custos, que se situaram nos 7,769 milhões.



Melhor foi também a época da Avenida dos Aliados, que explora o Porto Canal. A empresa gerou um prejuízo de 47 mil euros, praticamente um décimo do resultado negativo de 418 mil euros da temporada anterior. Também esta empresa verificou uma melhoria da sua atividade, com as receitas a subirem 2,1% para 3,886 milhões e os custos a caírem em 7,6% para os 3,893 milhões.



Apesar de ter uma atividade reduzida, a Miragem (produtora de anúncios, reportagens, documentários e programas de TV) foi a única a obter lucros, mais precisamente 17 mil euros, uma melhoria de 13,3%. As receitas subiram 7,1%, para os 30 mil euros, enquanto os custos diminuíram em 8,3% para apenas 11 mil euros.



Refira-se que a SAD azul e branca detém 81,4% da Avenida dos Aliados e da Miragem.