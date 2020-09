Suzana Garcia, que saltou para a ribalta devido às opiniões polémicas que manifestava como comentadora no programa Você na TV, da TVI, foi desde início uma das vozes opositoras de Cristina Ferreira na TVI. A advogada negou o convite da apresentadora e nova diretora do canal de Queluz de Baixo, para se manter como comentadora, e agora volta ao ataque a Cristina, justificando a 'nega' que lhe deu com o facto de ter "muitas dificuldade em gerir troca-tintas".Em entrevista à TV Guia, Suzana Garcia considera que o que fez "foi um ato de coragem, foi um bater na mesa" e que foi avisada para que não desrespeitasse a vontade da poderosa apresentadora de televisão. "Disseram-me: 'Não faças isso que ninguém disse não a uma proposta de Cristina'. E eu respondi: 'Ai não? Então a filha do meu pai vai ser a primeira", explica a advogada, justificando que o que a levou para o programa "foi um conjunto de coisas que, com a chegada dela, já não fazia sentido"."Alguém com a minha personalidade e pauta de valores não pode sorrir a pessoas que magoaram outras que estavam ali. Não tenho perfil de me juntar a rebanho, quem faz isso é porque é fraco e juntam-se em rebanhos para fazerem favores uns aos outros. Não se aposta na qualidade, mas em quem nos lambe as botas", ataca a antiga comentadora, que se diz "disponível" para aceitar outros projetos em televisão, fora da TVI."Talvez daqui a um tempo tenha vontade de intervir", admite a advogada, por considerar "importante haver vozes inconformistas para que isto não seja a vitória dos porcos... ou das porcas".