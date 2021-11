A empresa-mãe do Facebook e do Instagram, a Meta, anunciou que vai deixar de permitir que os anunciantes direcionem os anúncios com base em critérios como a raça, a etnia, as crenças políticas ou religiosas, questões de saúde ou de orientação sexual, de forma a proteger os grupos mais sensíveis.









A novidade, que entra em vigor a 19 de janeiro de 2022, foi avançada publicamente por Graham Mudd, vice-presidente da Meta para a área de marketing, que explicou que a empresa ouviu “as preocupações dos especialistas sobre o facto de estas opções de segmentação poderem ser usadas de forma a produzirem experiências negativas nas pessoas que integram grupos menos representados”.

O responsável lamentou o impacto que a mudança terá em alguns negócios, que usam os critérios para criar uma experiência positiva nos utilizadores, mas considerou que a decisão é “a mais correta”.