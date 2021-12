guia completo de programas. Estreia a 7 de janeiro



Novo grafismo, rubricas totalmente reformuladas, nova filosofia, um ritmo apropriado para o final da semana. A ‘Boa Onda’ tem notícias, reportagens, entrevistas e bastidores de todo o universo televisivo. Das grandes estrelas às melhores novelas, dos formatos de entretenimento mais espetaculares às polémicas que envolvem a luta pelas audiências, das estreias nas plataformas de streaming às grandes produções globais – a ‘Boa Onda’ vai ter a informação de referência sobre TV em Portugal. A revista de sexta-feira vai ter novos cronistas, como Luísa Jeremias, diretora da ‘TV Guia’, Duarte Faria, editor de Media do universo CM, que se juntam aos que já fazem opinião de referência no Correio da Manhã sobre televisão, como Eduardo Cintra Torres e Manuel Falcão. Carlos Rodrigues, diretor do Correio da Manhã, passa a analisar semanalmente os telejornais dos três canais generalistas. Um novo mundo que abre portas já no próximo dia 7 de janeiro. Imperdível!





estrelas e polémicas: Os segredos de quem faz parte das nossas vidas



ideias para sair de casa: sugestões de viagem e roteiros de fim de semana



A ‘Boa Onda’ é uma revista que faz companhia a toda a família ao longo da semana, o que significa que está disponível para consulta. Razão pela qual inclui também sugestões de viagens, roteiros de fim de semana, gastronomia, e receitas. Ideias para dias de descanso ou aventura, coisas e lugares às vezes à nossa porta e que nunca demos por eles. Francisco José Viegas mantém a sua crónica semanal sobre os mais ricos pitéus, ‘A Ordem das Coisas’. Uma delícia.





poder feminino: olhares diferentes em novo espaço de opinião



Quatro das mais talentosas jornalistas do Correio da Manhã abrem um novo espaço de opinião sobre o quotidiano: Magali Pinto, chefe de redação, Vânia Nunes, jornalista, Rute Lourenço, editora de ‘Vidas’ do, e Cláudia Machado, editora do Portugal do, assinam semanalmente a rubrica ‘Poder Feminino’. A análise e o olhar crítico dos temas quentes que marcaram a semana em Portugal e no Mundo. Quatro estilos diferentes, a mesma qualidade.Será o suplemento com maior espaço para a reportagem, dando todas as semanas destaque aos temas tratados no ‘Reportagem CM’, da, de domingo à tarde. Temas da atualidade e transversais, com múltiplas abordagens, indo sempre mais além na análise dos factos, na compreensão dos fenómenos que merecem a atenção dos repórteres. Haverá também novos colunistas e novos temas dos colunistas do Correio da Manhã. Francisco José Viegas ganha um espaço de reflexão semanal e José Jorge Letria, escritor e presidente da SPA, vai abordar temas do quotidiano.A revista ‘Domingo’ é o suplemento mais duradouro do, que tem acompanhado as novas temáticas e evolução gráfica. É neste contexto que, em janeiro, nasce uma nova ‘Domingo’, com um novo formato, novo grafismo e sobretudo um novo conceito e uma nova proposta para si, caro leitor. Assim, no dia 2 de janeiro, receba com o seuuma edição especial da ‘Domingo’ sobre o ano de 2022, já com um novo formato e uma nova imagem. A partir do dia 9 de janeiro, a ‘Domingo’ entrará em velocidade: mais reportagem, mais histórias, mais texto, mais conteúdo, mais tempo para ler, mais opinião, mais colunistas, novos temas, novos assuntos , novos interesses. Ah! E mais passatempos também.A ‘Domingo’ tem mais domingo para levar para casa, para ler devagar. Lentidão: é este o conceito principal da nova ‘Domingo’. Ler devagar o Correio da Manhã ao domingo, ler e levar para casa, para continuar com o seu jornal de todos os dias.Será ‘Sem rodeios’ que Miriam Assor assinará uma crónica semanal.No fecho da revista, o cartoonista Gargalo faz a leitura da atualidade.Grandes colunistas e intelectuais revezam-se no espaço que todas as semanas faz as escolhas do melhor e do pior na vida nacional: Maria Filomena Mónica, João Pereira Coutinho e Falcão-Machado.