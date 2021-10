O desporto no seu Correio da Manhã tem um suplemento renovado. Não perca, este sábado nas bancas

O habitual caderno 'Sport', distribuído aos sábados com a edição do Correio da Manhã, surge renovado já este sábado. Não vai querer perder esta nova edição, agora com o nome ‘Mais Sport’.

Do desporto à política, do crime à justiça, do ensino à economia, dos acontecimentos mundiais ao mundo cor-de-rosa. São assim as edições do Correio da Manhã ao sábado, para toda a família, agora ainda mais completo com o 'Mais Sport'.

Este caderno dedicado ao desporto vai surgir com um novo grafismo, mais atrativo, que facilita a leitura dos textos. Haverá, em cada página, vários pontos de leitura, em diferentes formatos, que complementam o tema principal em análise.

O 'Mais Sport' reúne os melhores comentadores e analistas do futebol português. Um espaço de opinião reforçado, com textos sobre os jogos da semana, o momento das equipas, as arbitragens e os protagonistas. Leonor Pinhão, Pinotes Batista, José Calado e Aníbal Pinto são alguns dos muitos nomes que enriquecem este painel de comentadores e analistas.

Tudo o que quer saber sobre o fim-de-semana futebolístico e restante informação desportiva encontrará no ‘Mais Sport’. Reúne a programação dos jogos do fim-de-semana e os canais onde podem ser vistos, não apenas do campeonato português, mas também das principais ligas do futebol europeu. Um guia indispensável para os adeptos do maior espectáculo do mundo.

Nem só de futebol vive o desporto. Nas páginas do ‘Mais Sport’ encontrará sempre um espaço dedicado aos chamados desportos radicais e outro sobre as últimas novidades do mundo automóvel.