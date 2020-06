RTP confirma plano para vender terreno em Gaia

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, afirmou esta terça-feira no Parlamento está a ser estudada uma proposta, que será apresentada ao Governo (a quem compete a sua aprovação), para alienação de parte do Centro de Produção do Norte (CPN),no Monte da Virgem, Vila Nova de Gaia, confirmando assim os rumores que circulavam há vários meses no seio da empresa pública de rádio e TV.Durante uma audição no parlamento, o administrador Hugo Figueiredo disse haver "cinco cenários em cima da mesa", que têm sido estudados com a autarquia local. E justificou o facto de ainda nada ter sido comunicado ao Governo e aos trabalhadores por não haver ainda uma "proposta concreta" - a mesma, a ser aprovada, só será executada pela próxima administração, uma vez que o mandato da atual termina ainda este ano. "São só ideias", garantiu.Perante as críticas de vários partidos, e da Comissão de Trabalhadores, Figueiredo explicou que o objetivo é vender "20 e tal", "não produtivos", dos 45 mil metros quadrados que o CPN tem. Gonçalo Reis garantiu, ainda assim, que o objetivo é investir e alargar as infraestruturas do centro, onde esta terça-feira terminou a vigília dos 27 trabalhadores precários que desesperam por integração nos quadros. "Temos um programa para o CPN de 5 milhões de euros de investimento, dos quais realizámos 1,5 milhões nos últimos 18 meses".Em relação à polémica alienação do terreno de Miramar, por cerca de 1,7 milhões - e que está agora à venda por mais de 12 milhões -, o presidente da RTP garantiu que o mesmo foi vendido pelo "triplo do valor do mercado e contabilístico"."Tudo isto foi muito bem feito", garantiu. O Bloco de Esquerda vai avançar com uma proposta para pedir ao Governo uma auditoria à avaliação dos terrenos.