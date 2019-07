Precários desesperam por respostas da RTP

É cada vez mais tensa a situação dos precários da RTP que trabalham no Centro de Produção do Norte. Os 27 trabalhadores que exercem funções em regime de outsourcing e que recorreram ao programa de regularização de precários (PREVPAP) desesperam por resposta da administração da empresa pública.A Subcomissão de Trabalhadores do Porto (STP) considera a situação destes profissionais "indigna e ultrajante". "São trabalhadores a quem foi drasticamente reduzida a média de trabalho mensal de 20 dias para, em alguns casos, menos de uma semana ou nenhum dia."A STP alertou a administração da RTP para as "carências" que a situação provoca e para as "dificuldades extremas" em que alguns trabalhadores se encontram, mas lamenta que a administração liderada por Gonçalo Reis tenha respondido com "um encolher de ombros, escudando-se na ideia de que não pode interferir nas decisões de gestão de uma empresa externa".sabe que a situação deverá manter-se até que o Ministério das Finanças dê luz verde para a integração dos 51 precários que se inscreveram no PREVPAP e ainda aguardam integração nos quadros do grupo.Contactada pelo, a administração da RTP optou por não se pronunciar. O Governo também mantém o silêncio.Recorde-se que, desde janeiro deste ano, foram integrados 130 trabalhadores nos quadros da RTP. E, além dos 51 que aguardam homologação, há ainda 96 processos por decidir.