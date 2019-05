Precários da RTP escrevem carta a António Costa

Um grupo de 19 trabalhadores precários da RTP no Porto escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro, António Costa, onde denunciam que foi o Governo que este lidera que travou a integração destes elementos nos quadros da RTP.Na missiva, os precários relembram as palavras do próprio António Costa, proferidas a 16 de fevereiro de 2019, durante a Convenção Europeia do PS, ocorrida em Vila Nova de Gaia, localidade onde está sediada a delegação Norte da RTP, e relembram ao líder do Governo o que este disse: "O caso da RTP é especialmente estranho na incapacidade que o Conselho de Administração (CA) revela em resolver um problema como esse", referindo-se à "integração dos trabalhadores precários da RTP em regime de ‘outsourcing’".Na carta a que oteve acesso, os precários do Porto relembram António Costa da conversa informal que tiveram num encontro à porta do hotel onde esteve hospedado, diálogo que originou as declarações proferidas pelo governante horas depois durante a convenção.No seguimento dessa polémica intervenção do primeiro-ministro, o CA da RTP mostrou-se aberto à integração dos precários, mas agora o problema é outro: "A incapacidade de que o senhor primeiro-ministro falava passou para o lado do Governo, já que a RTP mostrou abertura para a integração desses trabalhadores e agora é o próprio Governo a travar a integração destes trabalhadores".Os precários da RTP no Porto prometem luta na mesma carta que agora enviaram a António Costa: "Iremos continuar a lutar pelos nossos direitos, estando já a preparar ações para dar a conhecer à opinião pública toda esta situação que em muito já lesou os trabalhadores e as suas famílias."